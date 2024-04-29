Корниленко считает Осинькина лучшим тренером текущего сезона РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о работе главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Осинькин — лучший тренер сезона? Для нас, безусловно, он», — заявил Корниленко Metaratings.

После 26 сыгранных матчей «Крылья Советов» имеют на своем счету 40 зачетных баллов, которые позволяют команде находиться на шестой строчке в чемпионате России.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. Трудовой договор 58-летнего специалиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.

4 мая подопечные Осинькина сыграют в гостях с «Оренбургом». Начало матча 27-го тура РПЛ запланировано на 17:00 по мск.

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