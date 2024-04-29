Филимонов хочет увидеть Аленичева тренером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Филимонов высказался на тему поиска московским клубом нового тренера.

По словам Филимонова, он хотел бы видеть у руля «красно-белых» российского тренера, например, Валерия Карпина или Станислава Черчесова. В то же время Филимонов отметил, что ему было бы интересно посмотреть за возвращением на тренерский мостик «Спартака» Дмитрия Аленичева.

«Многие знают, что именно он приглашал Карреру, и потом случилось чемпионство. Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придёт с определённым опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь», - цитирует Филимонова Sport24.

В настоящий момент со «Спартаком» работает Владимир Слишкович – босниец стал временным рулевым команды после увольнения Гильермо Абаскаля.