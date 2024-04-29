Тарханов дал совет Ганчаренко по спасению «Урала» от вылета

Екатеринбургский «Урал» после 26 тура РПЛ останется в зоне вылета. Команда сыграла вничью с «Рубином» и заняла 15-ю строчку с 24 баллами.

Александр Тарханов, неоднократно спасавший команды от вылета, дал совет Виктору Ганчаренко, действующему главному тренеру «шмелей».

«Тренер должен быть хладнокровным, определить состав — кто может играть в стрессовой ситуации. Я так всегда делал. И дальше работать — какой футбол видишь, такой и ставить. Лишние эмоции надо убрать», - делится Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

«Уралу» в следующем туре предстоит важнейший матч. Дома в Екатеринбурге клуб примет калининградскую «Балтику» - прямого конкурента в борьбе за сохранение места в Премьер-лиге.