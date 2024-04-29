Корниленко: «Крылья Советов» заслуживали победы над «Краснодаром»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о результате минувшего матча с «Краснодаром».

Встреча 26-го тура чемпионата России завершилась нулевой ничьей.

«Хороший, боевой матч. Команда провела очень качественную игру против одного из лидеров чемпионата. Я считаю, что мы сегодня заслуживали победы», — приводит слова Корниленко Metaratings.

На данный момент коллектив из Самары располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Игоря Осинькина 40 набранных очков.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Оренбургом» (4 мая).