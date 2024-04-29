Радченко: «Динамо» хоть и выиграло, но «Зенит» был получше»

Дмитрий Радченко, экс-игрок петербургского клуба, дал свой комментарий о матче, в котором «сине-бело-голубые» проиграли «Динамо» в гостях.

Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой команды Марцела Лички со счётом 1:0. Благодаря трём очкам, полученным по итогам этой встречи, «Динамо» сократило отставание от «Зенита» до трёх баллов.

- «Динамо» хоть и выиграло у «Зенита», мне кажется, питерцы были в этой игре получше и не заслуживали поражения. Соглашусь, что победа над «Зенитом» придаст уверенности команде Лички, но мое мнение это не меняет, - передаёт слова Радченко «Матч ТВ».

«Динамо» идёт на третьей строчке в таблице РПЛ, в следующем туре «бело-голубые» на своём поле сыграют против «Сочи», матч запланирован на 5 мая.