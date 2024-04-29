Радченко: «Чемпионская гонка в РПЛ получается очень интересной»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о потере очков претендентов на золотые медали.

Напомним, в воскресенье петербургский клуб в гостях уступил «Динамо» со счётом 0:1. На следующий день «Краснодар» не воспользовался своим шансом обойти «Зенит» в таблице и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в Самаре. У «Зенита» и «Краснодара» одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям питерцы идут выше.

- Многие говорят, мол, «Краснодар», ну, как же так? Как можно было не обыграть «Крылья Советов»? А как «Зенит» мог дома потерять очки с «Рубином»? Чемпионская гонка в РПЛ получается очень интересной, - цитирует Радченко «Матч ТВ».