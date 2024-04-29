Кабутов назвал мотивацию «Рубина» на остаток сезона

Дмитрий Кабутов, игрок казанского «Рубина» высказался о мотивации своего клуба до конца сезона. До этого момента, напомним, осталось четыре матча.

«Понятно, что на первое место мы не можем претендовать. Но мы можем занять четвертое или пятое. В этом мотивация», - говорит Кабутов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что вечером понедельника казанцы принимали дома «Урал» из Екатеринбурга. Победить «Рубину» в этом поединке не удалось, он завершился со счётом 1:1. С 37 баллами после игры «Рубин» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть в гостях против московского ЦСКА.