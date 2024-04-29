Шавло: «Игра «Спартака» ещё не отрегулирована»

Сергей Шавло, который ранее занимал должность генерального директора «красно-белых», поделился мнением об игре «Спартака».

- Игра «Спартака» ещё не отрегулирована. Но сейчас на это у тренера нет времени. Такой график идет: игра - восстановление, игра - восстановление. Надо довести команду до финиша, - передаёт слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, после отставки испанца Гильермо Абаскаля команду тренирует босниец Владимир Слишкович. Под его руководством столичный коллектив в РПЛ одержал победу над «Ростовом» (5:1), сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и нанёс поражение «Локомотиву» (3:2). «Красно-белые» располагаются на четвёртой строчке в РПЛ, от топ-3 команду Слишковича отделяют пять очков.