Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»

Ветеран ЦСКА Александр Гришин высказался о целях «армейцев» на остаток сезона.

«ЦСКА все-таки делает ставку на Кубок, у меня сложилось такое впечатление. Теперь нужно готовиться к «Зениту», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

По мнению эксперта, ЦСКА уже не борется за тройку в РПЛ, ведь отставание велико, поэтому Владимир Федотов дал отдохнуть ключевым игрокам в матче с «Балтикой».

Напомним, ЦСКА проиграл на выезде «Балтике» в 26-м туре РПЛ со счетом 1:3. В четверг, 2 мая, «красно-синие» примут дома «Зенит» в рамках финального матча Кубка России Пути РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:15 по мск.