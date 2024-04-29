Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0).

«Обе команды хорошо контролировали мяч, но явных моментов не создавали. «Динамо» хорошо оборонялось и контратаковало. Теперь шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате равны. Борьба будет до последнего тура, я рад этому. Сейчас лучше, чем в прошлом сезоне, когда «Зенит» стал чемпионом за пять туров до конца. Чемпионство «Динамо» тоже возможно, но маловероятно», – сказал Тарханов.

На текущий момент «Зенит» и «Краснодар» имеют по 50 очков. Питерцы идут выше за счёт перевеса в очных играх.