Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»

Нападающие «Ростова» Егор Голенков и Роналдо попали в стартовый состав команды на предстоящий поединок чемпионата России с «Оренбургом».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с первых минут решил выпустить на поле следующих футболистов: Медведев (вр), Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов (к), Байрамян, Комаров, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.