Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»

29 Апреля 2024 • 18:39 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 0 ч. 47 мин.

Нападающие «Ростова» Егор Голенков и Роналдо попали в стартовый состав команды на предстоящий поединок чемпионата России с «Оренбургом».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с первых минут решил выпустить на поле следующих футболистов: Медведев (вр), Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов (к), Байрамян, Комаров, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Встреча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Ростов Егор Голенков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
16:36
На матче «Ростов» - «Оренбург» заменили ВАР, в РФС назвали причину
11:18
Мансилья ответил, звал ли его Личка в «Динамо»
10:14
Байрамян высказался о критике в адрес Песьякова
02:17
Ростов - Оренбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Апреля
00:55
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ростов — Оренбург РПЛ — 29 апреля 2024
27 Апреля
19:15
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ростов — Оренбург чемпионата России — 29 апреля 2024
19:14
Вера признался, что хотел зимой уйти из «Оренбурга»
12:33
Чернов: «Ростов» будет стараться забираться в таблице как можно выше»
26 Апреля
20:56
Ставка и прогноз на матч Ростов – Оренбург чемпионата России – 29 апреля 2024
25 Апреля
12:40
Игнатьев прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбургом»
11:41
Агент Сако подтвердил, что игрок подписал контракт с «Ростовом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
1
1
2.95 2.90 2.50
Видео
72 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
1
0
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
18:55 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Чемпионская гонка в РПЛ получается очень интересной»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Кабутов назвал мотивацию «Рубина» на остаток сезона
18:48 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Игра «Спартака» ещё не отрегулирована»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство эксклюзив
18:44 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – про победы «Спартака: «Слишкович здесь вообще ни при чём» эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак» эксклюзив
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»
Все новости
Рекомендуем