Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал беспроигрышную серию московского «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

- Он здесь вообще ни при чём. Просто команда свободно вздохнула, когда ушёл Абаскаль, который в футболе ничего не понимал и всё время обращался к богу, какой ему состав выпускать. Вчера я тоже увидел эксперименты с составом у Слишковича, которые оказались провальными. И им повезло дотянуть до победы 3:2 над «Локомотивом». Я думаю, иностранные тренеры – первые, вторые – приезжают в Россию ставить опыты на наших клубах, – заявил Стипиди.

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