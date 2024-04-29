Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, стоит ли «красно-белым» утвердить Владимира Слишковича главным тренером.

Эксперт признался, что не знает, как лучше поступить в данной ситуации, но считает, что пока есть результат, тренеру можно предоставить шанс.

— Пускай работает, пока у него результат идет, — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Слишкович стал и.о главного тренера «Спартака» сразу после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца столичный клуб одержал две победы и два раза сыграл вничью.

1 мая «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов.