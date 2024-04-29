Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов недоволен состоянием игроков казанцев после матча с «Уралом». Напомним, команды встречались в этот понедельник и сыграл в Казани вничью – 1:1. Даку забил гол в составе «Рубина», албанец оформил сольный проход по левому флангу со смещением в центр.

«В «Рубине» всего один игрок - Даку, остальных не вижу. Команда с предпоследнего места нанесла в два раза больше ударов в створ, подала больше угловых. Говорит это явно не о том, что у «Рубина» есть шанс занять третье место», - приводит слова Попова Metaratings.

На неделе Даку забил в ворота действующего чемпиона России – «Зенита». Всего у Мирлинда два гола и два ассиста в последних трёх поединках.