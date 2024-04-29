Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»

Российский тренер Вячеслав Чанов поделился комментарием об игре вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев очень полезен для ЦСКА по этому сезону. Видно, что парень растет, прогрессирует. Аббосбек очень быстрый футболист», — приводит слова Чанова Legalbet.

Эксперт надеется, что у Файзуллаева будет большое будущее в футболе, ведь у него отличные задатки.

В текущей кампании 20-летний игрок принял участие в 26 встречах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и оформил 11 ассистов.

Трудовое соглашение Файзуллаева с ЦСКА рассчитано до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в пять миллионов евро.