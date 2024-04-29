Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- После удачного матча в Санкт-Петербурге, где «Рубин» был очень сконцентрирован, сегодня расконцентрация подвела?

- С чего вы взяли?

- По крайней мере, Мирлинд Даку говорил о том, что это была потеря концентрации в моменте, когда команда пропустила.

- Такое случается. Тут я бы больше обратил внимание не на этот момент, а на другие, когда мы в контратаках своих и позиционных атаках имели шансы, и были стопроцентные шансы, выходы один в один. Я команде сказал, что нужно реализовывать такие моменты, и тогда этих мыслей не было бы сейчас, что потеряли очки. Но ни в коем случае не должно быть негатива, потому что я вижу, что команда играет, что она хорошо сложена, что вообще много хороших моментов. Естественно, есть и ошибки, без этого не бывает, но я увидел сейчас их лица, они очень расстроены. Но я им сказал, что, конечно, есть за что расстроиться, но все равно нужно думать о позитивном, потому что у них было много, много очень хороших моментов в этой игре. Просто нужно реализовывать моменты, что вы создавали по игре, забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась. Но такое случается. Все равно в любом случае радуют многие моменты в игре. Это очень важно. Если мы потеряли здесь очки, значит, двигаемся дальше, ищем в другом месте.

- С чем были связаны эти замены? Выход Тесленко на край…

- Обратите внимание, что уже подустал с той стороны Безруков, что вышли большие игроки и очень много длинных передач было в штрафную. Мы стали проигрывать в росте. Отсюда замена, Тесленко выходит, потому что он хорошо играет головой. Мы попытались уравнять. К сожалению, пропустили как раз после такой подачи. Подачу нужно было накрывать.