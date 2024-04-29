Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался по поводу летнего чемпионата Европы.

По словам Алаева, у него нет особого желания ехать на матчи Евро-2024. При этом функционер отметил, что при поступлении приглашения может поехать на турнир. Также Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро.

«Ни за кого. Сербы, наверное, чуть ближе, чем остальные сборные. Но чтобы за кого-то болеть… Мысли сейчас о другом», - цитирует Алаева Sport24.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в Германии. Матч открытия турнира состоится 14 июня, а финал – 14 июля. Титул чемпиона континента будет защищать национальная сборная Италии.