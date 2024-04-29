Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- В ситуации «Урала» ничья с «Рубином» - это негативный результат?

- Посмотрим, как весь тур пройдет, но в любом случае это хоть какое-то движение вперед.

- Можно назвать перелом матча, этот гол, который спас для вас ничью, тренерской победой? Потому что удалось забить в связи с тем, что «Урал» прибавил в росте благодаря заменам. Это в том числе отмечал тренер «Рубина».

- Тренерская? В любом случае исполняют ребята на поле. Мы знаем, что Бегич умеет очень хорошо подключаться, мы знаем, кто у нас может подавать. Мы искали ситуации, во втором тайме много подач сделали, там доставили мяч в штрафную, оказали давление. Наверное, могли быть порасторопнее до того, как сравняли, чтобы концовка была еще более жаркая.

- У Бегича был какой-то особый настрой, потому что он впервые сыграл против своей бывшей команды? Может быть, с ним на эту тему разговаривали?

- Да, у него есть такое. Он и против «Крыльев» играет и забивает, и сегодня. Он против своих бывших своих команд, и против «Оренбурга», он с воодушевлением играет всегда.