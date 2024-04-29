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Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»

29 Апреля 2024 • 17:53 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в минувшем матче с «Крыльями Советов» (0:0).

В самом начале встречи Сергей Волков отметится забитым мячом, который не был засчитан из-за игры рукой.

«Отмена гола? Сомнительно, 50 на 50. Приняли решение не засчитывать, значит, нужно было забивать свои стопроцентные», — приводит слова Кривцова Metaratings.

После 26 матчей «Краснодар» имеет на своем счету 50 набранных очков и находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что у лидирующего «Зенита» такое же количество баллов.

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