Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит»

Дмитрий Гафин, который в «Динамо» возглавляет совет директоров, ответил на вопрос, ожидает ли он новой попытки «Зенита» подписать нападающего Константина Тюкавина.

Напомним, в воскресенье «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал как раз Тюкавин.

«Это вам надо спрашивать в той раздевалке [«Зенита»], что они планируют предпринять. Мы, конечно, не хотим отдавать Тюкавина в другой российский клуб», - цитирует Гафина Sport24.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Зенита» и «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на три очка.