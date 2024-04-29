Григорий Иванов – о ничьей с «Рубином»: «Играли на победу, старались и не проиграли»

Бессменный президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал свой комментарий после ничейного матча «шмелей» с казанским «Рубином» (1:1). Эта игра не дала уральцам покинуть зону вылета, у клуба 15 место и 24 балла. До зоны стыков расстояние небольшое – всего два балла.

«Играли на победу, старались и не проиграли. Очко идёт в копилку. Будем бороться до последнего ради сохранения прописки в РПЛ. Конкуренты играют хорошо, но и мы можем набирать очки. Что тут сделаешь, вылетать не хочет никто», - говорит Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Следующий поединок «Урал» проведёт 6 мая дома. Соперник принципиальнейший – калининградская «Балтика».