Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Отступать некуда, играем исключительно на победу, может быть, забыв о красоте? Результат сегодня самое главное?

- В футболе всё может произойти, иногда если не играешь достаточно хорошо, не можешь победить. Но я для этого и тренер этой команды, очень горжусь этим. Чувствую эту страсть и нервы, которые мы испытываем. В то же время это означает, что ты по-прежнему жив, если испытываешь такие эмоции.

- Эмоционально было недавно. Знаю, что команда в полном составе посетила фестиваль футбола, организованный РФС, где играют люди с ограниченными возможностями. Это послужит сегодня дополнительным эмоциональным толчком в первую очередь для игроков? Как вы считаете?

- Действительно, это было замечательное событие. Ребята, которые участвовали в этом турнире, показали, для чего играют в футбол. В него играют для того, чтобы получить удовольствие. Это то, что я стараюсь передать своим игрокам. Если ты играешь для того, чтобы получать удовольствие, то ты действительно наслаждаешься этим и впоследствии имеешь больше шансов на победу.

- Соперник сегодня проводит первый матч с новым тренером. Какие сюрпризы для него заготовили в составе? Тем более, как сам признался тренер «Факела», он не очень хорошо знаком с происходящим в российском футболе просто потому, что сезон он работал вне России. Какие сюрпризы?

- Что касается соперника, я думаю, что у него не будет много изменений по сравнению с предыдущим матчем, потому что они были с другим наставником, но было слишком мало времени. Думаю, что мы увидим похожий «Факел». Что касается подготовки к матчу, как и я, когда пришел в новую для себя лигу, новую страну, готовился, тщательно анализировал соперников. Поэтому тренеры «Факела» так же хорошо готовились и анализировали.

- Не наблюдаем акцента на атаку в стартовом составе. Вправе ли ждать этого по ходу матча?

- Сегодня у нас в старте и Серхио, и Сауль. Это достаточно атакующий состав. Учитывая то, что мы сегодня ели в нашем отеле, у нас сегодня не будет таких рисков.

- Можно сказать, что забыли про ситуацию, которая произошла в последней поездке? Все в порядке со здоровьем, и команда с двумя основными нападающими будет играть исключительно на атаку?

- Что касается предыдущей ситуации с отравлением, то сейчас уже все ребята восстановились и чувствуют себя хорошо, за исключением Мартина Крамарича, который, к сожалению, вчера получил повреждение на тренировке, поэтому он сегодня не в составе. Но мы выбрали игроков, которые лучше готовы на данный момент. Те игроки, которые готовы выйти по ходу матча, тоже хорошо готовы.