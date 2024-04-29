Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»

29 Апреля 2024 • 17:51 Комментировать
Сочи
0:0
Факел
1 2.00 X 3.35 2 4.30
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Отступать некуда, играем исключительно на победу, может быть, забыв о красоте? Результат сегодня самое главное?

- В футболе всё может произойти, иногда если не играешь достаточно хорошо, не можешь победить. Но я для этого и тренер этой команды, очень горжусь этим. Чувствую эту страсть и нервы, которые мы испытываем. В то же время это означает, что ты по-прежнему жив, если испытываешь такие эмоции.

- Эмоционально было недавно. Знаю, что команда в полном составе посетила фестиваль футбола, организованный РФС, где играют люди с ограниченными возможностями. Это послужит сегодня дополнительным эмоциональным толчком в первую очередь для игроков? Как вы считаете?

- Действительно, это было замечательное событие. Ребята, которые участвовали в этом турнире, показали, для чего играют в футбол. В него играют для того, чтобы получить удовольствие. Это то, что я стараюсь передать своим игрокам. Если ты играешь для того, чтобы получать удовольствие, то ты действительно наслаждаешься этим и впоследствии имеешь больше шансов на победу.

- Соперник сегодня проводит первый матч с новым тренером. Какие сюрпризы для него заготовили в составе? Тем более, как сам признался тренер «Факела», он не очень хорошо знаком с происходящим в российском футболе просто потому, что сезон он работал вне России. Какие сюрпризы?

- Что касается соперника, я думаю, что у него не будет много изменений по сравнению с предыдущим матчем, потому что они были с другим наставником, но было слишком мало времени. Думаю, что мы увидим похожий «Факел». Что касается подготовки к матчу, как и я, когда пришел в новую для себя лигу, новую страну, готовился, тщательно анализировал соперников. Поэтому тренеры «Факела» так же хорошо готовились и анализировали.

- Не наблюдаем акцента на атаку в стартовом составе. Вправе ли ждать этого по ходу матча?

- Сегодня у нас в старте и Серхио, и Сауль. Это достаточно атакующий состав. Учитывая то, что мы сегодня ели в нашем отеле, у нас сегодня не будет таких рисков.

- Можно сказать, что забыли про ситуацию, которая произошла в последней поездке? Все в порядке со здоровьем, и команда с двумя основными нападающими будет играть исключительно на атаку?

- Что касается предыдущей ситуации с отравлением, то сейчас уже все ребята восстановились и чувствуют себя хорошо, за исключением Мартина Крамарича, который, к сожалению, вчера получил повреждение на тренировке, поэтому он сегодня не в составе. Но мы выбрали игроков, которые лучше готовы на данный момент. Те игроки, которые готовы выйти по ходу матча, тоже хорошо готовы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
17:51
Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»
17:00
«Сочи» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:11
Сочи - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:05
Названо условие, при котором Макарчук покинет «Сочи»
28 Апреля
15:47
Точилин: «Сочи» по силам остаться в РПЛ»
13:23
Игрок «Сочи» Крамарич может сменить команду в РПЛ
00:20
Ставка и прогноз на точный счёт матча Сочи — Факел РПЛ — 29 апреля 2024
27 Апреля
19:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи — Факел чемпионата России — 29 апреля 2024
14:22
Калинин отказался комментировать расставание «Факела» с главным тренером Ташуевым
13:41
Ташуев решил семейные проблемы и готов приступить к работе в новом клубе
26 Апреля
21:00
Черевченко провёл первую тренировку в «Факеле»
20:45
Бесплатная ставка и прогноз на матч Сочи – Факел чемпионата России – 29 апреля 2024
16:02
Черевченко – главный тренер «Факела» 1
13:37
Назван следующий тренер «Факела»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
1
1
2.95 2.90 2.50
Видео
59 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
0
0
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
18:39 · Россия. Премьер-лига
Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – про победы «Спартака: «Слишкович здесь вообще ни при чём» эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак» эксклюзив
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о ничьей с «Рубином»: «Играли на победу, старались и не проиграли»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
17:39 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Меня год не было в России, снова знакомлюсь с футболистами»
Все новости
Рекомендуем