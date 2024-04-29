Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды

29 Апреля 2024 • 17:40 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о целях команды на остаток сезона.

«Сейчас для «Спартака» главная цель — выигрывать каждый матч», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в чемпионате России. В копилке подопечных Владимира Слишковича 42 зачетных балла.

В 27-м туре РПЛ «красно-белые» проведут выездной поединок против «Пари НН». Игра между командами состоится 5 мая, начало — в 19:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
18:30
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
17:40
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
16:21
Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»
15:58
Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»
15:43
Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»
14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
14:19
Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»
14:01
Янсен ответил на предложение «Спартака»
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:59
Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев 1
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
19:14
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
1
1
2.95 2.90 2.50
Видео
59 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
0
0
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – про победы «Спартака: «Слишкович здесь вообще ни при чём» эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак» эксклюзив
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о ничьей с «Рубином»: «Играли на победу, старались и не проиграли»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
Все новости
Рекомендуем