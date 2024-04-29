Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о целях команды на остаток сезона.

«Сейчас для «Спартака» главная цель — выигрывать каждый матч», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в чемпионате России. В копилке подопечных Владимира Слишковича 42 зачетных балла.

В 27-м туре РПЛ «красно-белые» проведут выездной поединок против «Пари НН». Игра между командами состоится 5 мая, начало — в 19:00 по мск.