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Черевченко: «Меня год не было в России, снова знакомлюсь с футболистами»

29 Апреля 2024 • 17:39 Комментировать
Сочи
0:0
Факел
1 2.00 X 3.35 2 4.30
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Насколько яркая нас ждет премьера в вашем исполнении?

- Игра покажет. То, что смогли, футболистам донесли. Но, к сожалению, времени очень мало. Посмотрим в восемь часов вечера.

- Может быть, здесь и предпосылки к тому, чтобы легко сыграть без какого-то груза ответственности? Потому что именно сейчас с командой знакомитесь?

- Это правильно, что надо играть и не смотреть в таблицу. Для футболистов это самое главное. Но внизу турнирной таблицы ситуация такая, очень запутанная, интересная ситуация.

- Тут также может ответственность накладывать финиш чемпионата, что команда находится не так далеко от самого низа турнирной таблицы. В то же время получится - всё будет хорошо, а если не получится - может, это было поздно?

- Мы занимались три дня перед игрой тем, чтобы ребят раскрепостить. Чтобы не думали и не загружали себе голову этими обстоятельствами.

- Соперник - также команда, которая загнана в угол, ей совершенно некуда отступать и только победы необходимы. Это обсуждалось дополнительно?

- Победы всем командам нужны, поэтому на эту тему разговаривали. Впереди пять туров, разыгрывается 15 очков. Всё может измениться.

- Можем мы по ходу матча увидеть сюрпризы - тех, кто не так часто в этом году у «Факела» появлялся на поле?

- Меня год не было в России, я год не следил за футболом. Снова знакомлюсь с футболистами. Сколько игр смогли посмотреть, посмотрели.

- Команда выйдет в понятном для вас составе, или можно экспериментировать по ходу?

- Мы так особо ничего не меняли, экспериментов таких не было. Ломать мы ничего не собираемся, до конца чемпионата остался месяц, смысла не видим. Так, какие-то вкрапления какие-то есть маленькие. Посмотрим, что дальше будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Черевченко

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