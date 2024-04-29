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«Всё запуталось»: Масалитин высказался о борьбе за чемпионский титул РПЛ эксклюзив

29 Апреля 2024 • 17:45 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» на победу в чемпионате.

- После этого тура с чемпионством до сих пор ничего неясно?

- Интрига жива. Если бы «Динамо» не упустило победу со «Спартаком», то было бы на равных с «Зенитом». И интрига бы еще больше закрутилась. Личка выбрал очень хорошую тактику. Динамовцы не дали развернуться ни Клаудиньо, ни Венделу. А на них вся игра у «Зенита» строится. Момент свой москвичи реализовали, а потом могли еще наказывать. Впереди и в середине «Динамо» располагает очень хорошим набором футболистов. Надо вспомнить, что «Динамо» в этом сезоне не раз обыгрывало «Зенит».

- Теперь у кого больше шансов на победу в РПЛ?

- Понятно, что догонять всегда тяжелее. Но мы видим, что «Зенит» никак не может тоже поймать свою игру. Казалось бы, все уже, интрига где-то умерла, 4 очка отрыв. Но прошло два тура, и все команды снова рядом. Каждый тур интригу какую-то вообще вносит. Что в верхнюю, что в нижнюю части таблицы. Вообще ничего не поймешь, все запуталось.

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Евро-Футбол.Ру,
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