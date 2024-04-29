Губерниев назвал два российских клуба, которым симпатизирует

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, за какие команды болеет в российском футболе.

«В России все знают, что я симпатизирую московскому «Локомотиву» и королевскому «Металлисту». Роскошные команды, которые у меня в сердце», — заявил Губерниев News.ru.

28 апреля «Локомотив» проиграл в столичном дерби «Спартаку» со счетом 2:3 и упустил четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России.

На текущую минуту «железнодорожники» находятся на пятой строчке в РПЛ, имея в своей копилке 41 зачетный балл.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Ростов» (6 мая).