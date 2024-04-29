Таранов не удивится, если Игнашевич возглавит ЦСКА

Иван Таранов, бывший российский защитник порассуждал на тему того, что Сергей Игнашевич в будущем может возглавить московский ЦСКА.

«Сейчас нет удивления из-за возможного назначения Игнашевича в ЦСКА, это будет логичное решение. Он успел поработать в Первой лиге, сейчас с «Балтикой» показывает достаточно хорошие результаты в РПЛ», - говорит Таранов для «Чемпионата».

Футболист добавил пример, когда совсем не понимал смысл назначения определённого тренера на пост главного в ЦСКА. Речь идёт про Ивицу Олича.

«Для меня было большим удивлением, когда он не имел никакого послужного списка за спиной», - добавил Таранов.

Напомним, ныне Игнашевич – главный тренер «Балтики», которая проводит хорошую весну. В минувшее воскресенье балтийцы уверенно обыграли ЦСКА дома – 3:1. Победа вновь подняла команду выше из зоны вылета.

Практически всю свою футбольную карьеру Сергей провёл в московском ЦСКА.