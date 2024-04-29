Точилин – о работе в «Пари НН»: «Не хочу бежать впереди паровоза»

Александр Точилин, бывший московский динамовец, а ныне свободный тренер высказался о возможном приходе в нижегородский «Пари НН», который остался на днях без своего главного тренера – Сергея Юрана. Его уволили за длительную серию поражений.

«О работе в «Пари НН» даже не думал, считал, что Юран останется. Даже не рассматривал такой вариант, не хочу бежать впереди паровоза. Из клуба мне никто не звонил», - говорит тренер «РБ Спорт».

Сам Точилин без работы с прошлой осени. Тогда он покинул «Сочи», который плёлся тогда на последнем месте. При Точилине южане закрепили статус главного аутсайдера сезона.