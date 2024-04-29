Щербаченко: «При Слишковиче в «Спартаке» появились искренние улыбки»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию в московском «Спартаке» при Владимире Слишковиче после увольнения Гильермо Абаскаля.

- Не согласен с тем, что Слишковичу приписывают моменты руководства командой, когда он был исполняющим обязанности ещё при дисквалификациях Абаскаля. Потому что Абаскаль тогда всё равно тренировал футболистов в недельном цикле, давал установки на игры, проводил замены по телефону. Сейчас мы констатируем, что три матча со Слишковичем после ухода Абаскаля «Спартак» провёл в чемпионате без поражений, два из них выиграл. В команде появились искренние улыбки, а не натянутые. Видно, что Слишкович начал внедрять иную философию, команда стала пытаться играть в другой футбол. А самое главное, прекратились непонятные эксперименты как с составом и тактикой, так и с тренировочным процессом, насколько я владею ситуацией, – сказал Щербаченко.

«Спартак» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ, отставая от «Динамо» на пять очков. В 26-м туре «красно-белые» обыграли в дерби «Локомотив» со счётом 3:2.