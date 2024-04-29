Матч с «Крыльями» стал для «Краснодара» 400-м в чемпионатах России

В понедельник, 29 апреля «Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. Команды не смогли забить друг другу голов, а южане упустили шанс возглавить турнирную таблицу.

Как сообщает «Цифроскоп», эта игра стала для «быков» 400-й по счёту в рамках чемпионатов России. Стоит оговориться, что два из них не были сыграны. Так, в 2020 году технические победы были присуждены южанам в гостевых матчах с «Оренбургом» и «Ротором».

Напомним, что история «Краснодара» началась относительно недавно – в феврале 2022 года. Высшие достижения в истории клуба – третьи места в чемпионате России и дважды выходы в финал Кубка России.

Борьба за титул РПЛ обострилась: с кем осталось сыграть «Зениту», «Краснодару» и «Динамо»