Мостовой: Потеря трёх очков может дорого обойтись «Зениту»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» в матче с «Рубином».

Напомним, в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России «сине-бело-голубые» дома проиграли «Рубину» (0:2), а в минувшем матче уступили на выезде «Динамо» (0:1).

«Я не знал, что они умудрятся проиграть «Рубину». В этой игре «Зенит» потерял три очка, которые теперь могут дорого стоить», — приводит слова Мостового Metaratings.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в копилке 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Факелом».