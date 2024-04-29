Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Потеря трёх очков может дорого обойтись «Зениту»

29 Апреля 2024 • 17:20 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о поражении «Зенита» в матче с «Рубином».

Напомним, в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России «сине-бело-голубые» дома проиграли «Рубину» (0:2), а в минувшем матче уступили на выезде «Динамо» (0:1).

«Я не знал, что они умудрятся проиграть «Рубину». В этой игре «Зенит» потерял три очка, которые теперь могут дорого стоить», — приводит слова Мостового Metaratings.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в копилке 50 очков. Столько же баллов у идущего на второй позиции «Краснодара».

В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Факелом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Александр Мостовой ещё теги

Новости по матчу

26 Апреля
23:14
Булыкин: «Зенит» думает, что первое место в РПЛ никуда не денется»
19:01
Караваев — о матче с «Рубином»: «Проигрывать всегда неприятно»
10:10
В «Рубине» отреагировали на слова Безрукова: «Это лишь шутка»
25 Апреля
18:38
Рожков объяснил поведение игроков «Рубина» в матче с «Зенитом»
18:27
«Вякнул, но не подумал»: Пономарёв - о выходке Безрукова
16:35
Мартынович: Когда большую часть матча отбираешь мяч, тяжеловато приходится
16:27
Мартынович оценил оборону «Рубина» в матче с «Зенитом»
16:27
Гаджиев считает, что «Зенит» ещё может оступиться, поэтому «Краснодар» имеет шансы на чемпионство
15:27
Тесленко: «Мы стали играть хорошо, поэтому и обыграли «Зенит»
14:48
Мартынович рассказал, что помогло «Рубину» обыграть «Зенит»
14:31
Игрок «Рубина» Безруков: «Давно копилась злость на «Зенит»
13:40
Лепёхин рассказал, почему сомневается в чемпионстве «Зенита»
13:11
Непомнящий рассказал, почему «Зенит» проиграл «Рубину»
12:36
Петржела: «Зенит» дал «Краснодару» небольшой шанс
12:23
Балахнин высказался о поражении «Зенита» от «Рубина»
09:17
Стрепетов: «К поражению «Зенита» всё шло»
24 Апреля
23:58
Пономарёв считает, что у «Зенита» есть возможность купить любого футболиста
23:40
Рахимов высказался о возможном продлении контракта с «Рубином»
23:34
Андрей Мостовой: «Дома стали плохо играть» 1
23:27
Йевтич: У Даку очень большой потенциал
23:25
Рахимов: «Есть хорошая поговорка: «Порядок бьёт класс»
23:16
Семак: «Был не наш день, сегодня ничего в ворота не летело» 2
23:09
«Рубин» — о победе над «Зенитом»: «Чемпионская гонка, живи»
22:42
«Рубин» стал второй командой, не пропустившей на «Газпром Арене» в этом сезоне
22:31
«Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ 8
22:15
«Зенит» впервые за пять месяцев пропустил на «Газпром Арене»
22:06
«Зенит» третий раз в сезоне пропустил дома два гола
22:01
«Зенит» пропустил второй гол в матче с «Рубином»
21:45
«Рубин» повёл в матче с «Зенитом» в самом начале второго тайма
20:38
Рахимов: «Хотелось бы тоже иметь такую головную боль, как у Семака»
20:28
Семак объяснил выбор состава на игру с «Рубином»
20:00
«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики»
20:00
«Зенит» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 3
19:16
«Зенит» объявил состав на матч РПЛ с «Рубином»
18:23
Йевтич оценил работу Слуцкого в «Рубине»
18:08
Хомуха: «Все вратари «Зенита» играют нестабильно»
15:24
Новосельцев: «С вероятностью 75% «Зенит» будет чемпионом России»
13:23
Халилович: «Зенит» как «Бавария», чтобы его победить, нужен Хаби Алонсо»
09:55
Игрок «Зенита» Мостовой: «Эмоциональная усталость уже чувствуется»
02:18
Зенит - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Апреля
23:44
Петржела уверен, что «Зенит» снова станет чемпионом РПЛ
21:20
Радимов уверен, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Рубином»
18:25
Масалитин считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена
16:24
Агент Барбоза: «Многие клубы завидуют, что Педро играет в «Зените»
12:12
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
11:53
Радимов: «Чемпионская интрига в РПЛ жива»
11:23
Радимов: «Понятно, что все хотят видеть от «Зенита» больше феерии, но в борьбе за чемпионство этого хватает»
22 Апреля
21:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Рубин РПЛ — 24 апреля 2024
21:20
Желудков назвал тур, когда «Зенит» может стать чемпионом
20:34
Лепёхин оценил новичков «Зенита»
19:26
Колыванов считает, что Сергееву стоит уйти из «Зенита» в аренду
18:11
Андрей Мостовой: «Зенит» без проблем восстановится к следующей игре»
17:51
Непомнящий оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ
16:46
Агент Барбоза: «К Кассьерре будет интерес, но я сомневаюсь, что «Зенит» захочет его продавать»
16:40
Кобелев оценил результативность Кассьерры
13:15
Горшков: «Если «Зенит» даст слабину, возникнут сложности в борьбе за титул»
12:42
Ставка и прогноз на матч Зенит — Рубин чемпионата России — 24 апреля 2024
02:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит – Рубин чемпионата России – 24 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
1
1
2.95 2.90 2.50
Видео
57 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
0
0
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
18:39 · Россия. Премьер-лига
Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – про победы «Спартака: «Слишкович здесь вообще ни при чём» эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак» эксклюзив
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о ничьей с «Рубином»: «Играли на победу, старались и не проиграли»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
17:39 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Меня год не было в России, снова знакомлюсь с футболистами»
Все новости
Рекомендуем