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«Не было искры»: Колосков оценил победу «Динамо» над «Зенитом» эксклюзив

29 Апреля 2024 • 17:15 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» (1:0).

- Вы говорили, что у «Динамо» нет чемпионского стержня. Появился?

- Нет, психология команды не изменилась. «Динамо» придерживается такого же интеллигентного курса, просто в этот раз команда была более гармонично готова с физической точки зрения. Раньше наблюдался определенный диссонанс между подготовкой атакующей и обороняющейся группой футболистов. Вчера все было более стабильно, не было большого дисбаланса. Вчера была хорошая скоростная игра. Ощущение, что «Зенит» побольше контролировал мяч, но толку от этого контроля было не очень много. Игра вообще была стерильной, не было искры. Не вкладываю ничего плохого в эту фразу. Да, было красиво и технично, но именно заряженности на победу не было ни с одной стороны. Всего по одному удару в створ ворот в первом тайме.

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