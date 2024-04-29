Бегич спас «Урал» от поражения в Казани, но этим не вытащил команду из зоны вылета

«Рубин» и «Урал» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 26-го тура РПЛ состоялся 29 апреля на стадионе «Казань Арена».

Казанский «Рубин», посреди недели зажёгший «золотую» интригу РПЛ, продлить победную серию попытался на своём поле. В Казань пожаловал «Урал» Виктора Ганчаренко, в прошлом туре уступивший «Ростову» и откатившийся очень близко к зоне прямого вылета. А по ходу этого тура екатеринбуржцы вообще туда упали. И только победа над «Рубином» позволяла «шмелям» выпорхнуть из подвала. Ситуация стала совсем тревожной.

А ещё грустнее всё стало после игры в Казани, которую команды начали осторожно. Даже слишком осторожно. До конца тайма только молодой Ишков создал момент для ветерана Газинского. Справа разрезал оборону Илья, Юрий сначала мяч пропустил, но затем получил его из борьбы Шеттине. Оказался Газинский прямо напротив Дюпина, но не сумел прошить его плотным ударом.

Пришлось казанским болельщикам ждать самую концовку первого тайма, чтобы получить повод для радости. Для начала их команда отбилась от опаснейшей атаки «Урала», а затем Рожков просто вынес мяч по левому флангу. Ничего не предвещало беды, но слово взял Мирлинд Даку. Албанец в пассивном сопровождении двух защитников зашёл в штрафную площадь, парой ложных замахов раздёргал Помазуна и сильным ударом низом отправил мяч в сетку – 1:0. Блистательное соло, но и к обороне «Урала» есть вопросы.

А «Урал» мог сразу отыграться: после подачи Мишкича организовал скидку Бегич. Шеттине ещё продлил полёт мяча, а Итало выстрелил что есть силы, но попал в перекладину. Второй тайм начался куда веселее, гол явно раскрепостил команды. Игорь Дмитриев пробил через себя, но попал в защитника. Затем была ещё попытка Бикфалви, тоже заблокированная. Но в этот раз активный Дмитриев оказался первым на подборе и добавлял с угла вратарской – опять спас Юрий Дюпин.

Продолжал феерить и Мирлинд Даку. Он сам придумал контратаку, одной передачей выведя Иву на голкипера. Угочукву открылся-то хорошо, но пробил бесхитростно, позволив Помазуну совершить сейв. В довольно бодром обмене ударами команды матч и завершили, но забить сумели только гости. Высоченный прыжок Сильвие Бегича и его ювелирный удар в угол увенчали кросс Андрея Егорычева справа – 1:1.

«Рубин» не додержал вторую подряд «сухую» победу. «Урал» хоть и отыгрался, тоже вряд ли доволен, – команда остаётся в зоне вылета.