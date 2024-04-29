Стипиди: «С Галактионовым «Локомотиву» по силам бороться за чемпионство»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о московском «Локомотиве».

- У «Локомотива» команда молодая, очень живая и интересная. Да, ей, может, где-то не хватает опыта, но она сегодня хорошо бежит. Заметьте: редко когда в матчах «Локомотива» забивается меньше трёх мячей. Дзюба, я думаю, больше там не нужен. Если в остальном состав команды сохранится и укрепится, если останется Галактионов, то в следующем сезоне «Локомотиву» будет по силам бороться за чемпионство. Галактионов начал хорошо проявлять себя, когда его стали брать во взрослые команды – в «Пари НН», «Локомотив». В юношеской сборной не то было. Галактионов ещё молодой тренер, надо дать ему возможность работать в «Локомотиве» дальше, – сказал Стипиди.

В 26 матчах чемпионата России «Локомотив» набрал 41 очко (10 побед, 11 ничьих, 5 поражений). «Железнодорожники» идут на пятом месте.