Радимов: «Если сейчас Слишкович выиграет Кубок России или доведёт «Спартак» до медалей, наверное, его оставят»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов не стал исключать, что Владимир Слишкович, исполняющий сейчас обязанности главного тренера «Спартака», может занять этот пост на постоянной основе.

«Если сейчас Слишкович выиграет Кубок России или доведёт до медалей, наверное, его оставят на посту главного тренера», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующей тройки на пять очков. Также «красно-белым» предстоит встретится с «Динамо» в 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Эта игра состоится 1 мая и начнётся она в 18:00 по московскому времени.