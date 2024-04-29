Сёмин: «Динамо» очень сильно приблизилось к чемпионству»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Команда Лички очень сильно приблизилась к чемпионству. Им обязательно нужно бороться именно за первое место», — цитирует Сёмина «Чемпионат»

После 26 туров «Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего три зачетных балла.

В следующем туре РПЛ «бело-голубые» примут у себя дома «Сочи». Встреча между командами пройдет 5 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.