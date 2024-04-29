Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Динамо» очень сильно приблизилось к чемпионству»

29 Апреля 2024 • 17:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Команда Лички очень сильно приблизилась к чемпионству. Им обязательно нужно бороться именно за первое место», — цитирует Сёмина «Чемпионат»

После 26 туров «Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего три зачетных балла.

В следующем туре РПЛ «бело-голубые» примут у себя дома «Сочи».  Встреча между командами пройдет 5 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин

Новости по матчу

Сегодня, 29 Апреля
17:10
Сёмин: «Динамо» очень сильно приблизилось к чемпионству»
16:54
Гафин рассказал, в чём необходимо прибавить «Динамо» для борьбы за чемпионство
16:16
Семшов заявил, что его не удивит возможное чемпионство «Динамо»
15:07
Силкин: «Динамо» уже не поборется за чемпионство» 1
14:44
Дзюба покинет «Локомотив» — источник
14:27
Роберто Фернандес: «Динамо» на правильном пути»
14:07
Пименов: «Дайте Тюкавину выиграть с «Динамо» трофей, потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб»
13:34
Гранат: Европа? Тюкавину можно провести ещё один сезон в «Динамо»
11:10
Агент Сафонов: «Тюкавин показывает отличную игру»
10:42
Ковальчук рассказал, почему решил посетить матч «Динамо» и «Зенита»
28 Апреля
23:52
«Динамо» хочет продлить контракт с легионером
21:47
Гафин назвал задачу «Динамо» в РПЛ
21:12
Смолов заработал дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
0
0
2.70 3.50 2.41
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Урал Урал
1
1
2.95 2.90 2.50
Видео
57 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
0
0
1.93 3.50 3.75
Видео
29.04.24 в 19:45
Ростов Ростов
Оренбург Оренбург
1.72 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
18:39 · Россия. Премьер-лига
Голенков и Роналдо — в основе «Ростова» на матч против «Оренбурга»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Стипиди – про победы «Спартака: «Слишкович здесь вообще ни при чём» эксклюзив
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Попов: «В «Рубине» всего один игрок – Даку, остальных не вижу»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Файзуллаев очень полезен для ЦСКА»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нужно было забивать второй мяч, и ситуация бы закрылась»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак» эксклюзив
17:58 · Россия. Премьер-лига
Алаев ответил на вопрос, за кого будет болеть на Евро-2024
17:56 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Хоть какое-то движение вперед»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — об отменённом голе: «Сомнительно, 50 на 50»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Гафин: Не хотим отдавать Тюкавина в «Зенит»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о ничьей с «Рубином»: «Играли на победу, старались и не проиграли»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Морено: «Сегодня ели в нашем отеле, уже не будет таких рисков»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
17:39 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Меня год не было в России, снова знакомлюсь с футболистами»
Все новости
Рекомендуем