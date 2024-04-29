«Урал» отыгрался в конце матча с «Рубином»

В 26-м туре Премьер-лиги «Рубин» принимает «Урал». Команды забивают только в концовках таймов. На 43-й минуте Мирлинд Даку получил длинный пас и слева прорвался к воротам, несмотря на сопротивление, после чего поразил ближний угол. На 86-й минуте уже гостевая команда праздновала успех после атаки Сильвие Бегича. С правого фланга навесил Андрей Егорычев, и второй номер «Урала» головой метко пробил в дальнюю часть ворот без шансов для кипера.

1:1 у нас, уральцы в очке от зоны стыковых матчей, соперник делит восьмое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.