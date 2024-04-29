Камоцци: «Краснодар» лучше «Зенита»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высоко оценил уровень «Краснодара». По мнению Камоцци, «быки» превосходят «Зенит».

«В чемпионской гонке РПЛ я верю в «Краснодар». Верю в них, потому что они лучше «Зенита», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

На текущий момент «Зенит» и «Краснодар» имеют в своих активах по 50 очков. Питерцы опережают краснодарцев на вершине РПЛ по личным встречам (четыре очка против одного). Каждой из команд осталось провести четыре матча.

Стоит отметить, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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