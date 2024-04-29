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Гафин рассказал, в чём необходимо прибавить «Динамо» для борьбы за чемпионство

29 Апреля 2024 • 16:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
05.05 16:30

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы «бело-голубых» над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ оценил перспективы московской команды в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, за четыре тура до конца сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка.

По мнению Гафина, для борьбы за чемпионство «Динамо» необходимо лучше играть с командами из нижней части турнирной таблицы.

«Наверное, одна из наших самых больших проблемных зон — это то, что мы можем обыгрывать и обыгрываем топ-клубы, а матчи с командами, которые играют в низком блоке, даются нам гораздо сложнее, к сожалению. Нам надо учиться забирать свои очки», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало внутренний чемпионат в далёком 1976 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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