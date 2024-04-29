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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий объяснил, в чём проблемы «Зенита» эксклюзив

29 Апреля 2024 • 16:52 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Зенит

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

- В чем видите причины спада «Зенита»?

- Причина видна давно. Все идет от качества игры, от усилий бразильских игроков. Если они хорошо настроены с самого начала матча, то это серьезная сила. А когда им не удается хорошо начать игру, они нервничают, и качество их игры падает. Это важный аспект, потому что в плане психологии у питерцев сейчас нет былой уверенности в себе. Сейчас нельзя сказать, что все соперники в РПЛ «Зениту» по зубам, что все их боятся.

- Питерцы в четырех последних матчах забили только один мяч. Это нонсенс, имея в составе таких исполнителей?

- В этом-то и беда. Нет у «Зенита» настолько серьезной уверенности, что они должны забивать. С моментами у питерцев не все в порядке. Их мало. Да и в целом, с ударами по воротам. В матче с «Динамо» гости нанесли всего один удар в створ ворот. Для «Зенита» это ничто. Поэтому тут стоит говорить о психологии. Дрожать начала вся команда. 

- В «Зените» сейчас нет человека, который мог бы взять на себя лидерские функции?

- Недостаток питерцев в том, что доминирующую силу составляют иностранцы. Российского корня нет, чтобы игрок мог иногда что-то сказать, напихать, напрячь. А легионеры каждый сам по себе. Командных действий не наблюдается. Новички тоже оказались не очень вовлечены в процесс.

- То есть, например, Клаудиньо не может взять на себя такие функции в силу того, что он легионер?

- Сейчас он уже меньше реагирует на неприятности, которые случаются вокруг него. Раньше, если его, допустим, били, он излишне нервничал. Сейчас он старается, но его усилий уже не хватает.   

- «Краснодар» не воспользовался шансом обойти «Зенит» в турнирной таблице. Почему, ведь южане знали, что от этого зависит первое место?

- Нужно с уважением относиться к «Крыльям Советов». Это такая команда, которая становится камнем преткновения для всех. Самарцы никому не хотят уступать. И эта неуступчивость мне очень нравится. Российские ребята там бьются. Они умеют играть и не теряют лица. «Краснодар» не смог преодолеть эту силу. Ну и удаление сказалось. Забей первый мяч кто-то из соперников, неизвестно, куда пошла бы эта игра.    

- Отставание «Динамо» от «Зенита» составляет три очка. Как оцениваете шансы москвичей догнать питерскую команду и вклиниться в борьбу за чемпионство?

- Я с самого начала был убежден, что этот «Зенит» несокрушим и с ним никто не справится. Но сейчас моя позиция начинает меняться. «Динамо» - молодцы, интрига сохраняется. Они неуступчивые, хотят побеждать. Не могу не похвалить Тюкавина. Он умница. Я бы хотел, чтобы гонка за золото продолжалась, и наш чемпионат был интересным.  

- Допускаете смену чемпиона в этом сезоне?

- Все к этому идет. «Зенит» никак не может найти себя на протяжении уже долгого времени. Так что все может быть. Сейчас преследователи, как акула, которая почувствовала запах крови. Их не остановить. «Динамо» может побороться, «Краснодар» тоже. Теперь важным аспектом на финише будет психология.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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