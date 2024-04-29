Борьба за титул РПЛ обострилась: с кем осталось сыграть «Зениту», «Краснодару» и «Динамо»

По итогам двадцать шестого тура чемпионата России борьба за чемпионский титул обострилась. Прямо сейчас на вершине таблицы располагается «Зенит», опережающий «Краснодар» лишь по дополнительным показателям – по личным встречам. «Динамо» тоже недалеко – команда Марцела Лички отстаёт от питерцев и краснодарцев на три балла (47 против 50).

Самое время посмотреть на календарь претендентов на чемпионский титул.

Соперники «Зенита»: «Факел» (на выезде), ЦСКА (дома), «Ахмат» (на выезде), «Ростов» (дома).

Соперники «Краснодара»: «Ахмат» (дома), «Спартак» (на выезде), «Сочи» (на выезде), «Динамо» (дома).

Соперники «Динамо»: «Сочи» (дома), «Балтика» (на выезде), «Крылья Советов» (дома), «Краснодар» (на выезде).