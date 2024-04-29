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Таранов: «ЦСКА не хватает опыта»

29 Апреля 2024 • 16:41 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
06.05 20:30

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился комментарием о результатах ЦСКА в последних встречах.

Эксперт признался, что трудно назвать причину происходящего, ведь для этого нужно находиться внутри команды.

— У ЦСКА на сегодняшний день очень много молодежи, поэтому, может быть, не хватает опыта. Это первое, что бросается на глаза, — приводит слова Таранова «Чемпионат».

Экс-игрок добавил, что во времена Леонида Слуцкого ЦСКА был крепким коллективом, а сейчас у «армейцев» молодой состав.

В настоящий момент ЦСКА под руководством Владимира Федотова располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков после 26 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Таранов

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