На матче «Ростов» - «Оренбург» заменили ВАР, в РФС назвали причину

На матче Российской премьер-лиги «Ростов» - «Оренбург», который пройдёт в понедельник вечером, произошла замена видеоассистента. Андрей Фисенко не будет выполнять функции ВАР, поскольку в концовке игры «Балтика» - ЦСКА произошёл спорный момент. Об этом рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

«В конце вчерашнего матча произошёл очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР. С учётом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в концовке воскресной игры был засчитан гол ЦСКА, хотя повторы не дают понять на 100%, что мяч пересёк линию ворот «Балтики». К счастью, на результат игры решение арбитра не повлияло – «Балтика» выиграла со счётом 3:1.