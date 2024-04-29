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На матче «Ростов» - «Оренбург» заменили ВАР, в РФС назвали причину

29 Апреля 2024 • 16:36 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 2 ч. 33 мин.

На матче Российской премьер-лиги «Ростов» - «Оренбург», который пройдёт в понедельник вечером, произошла замена видеоассистента. Андрей Фисенко не будет выполнять функции ВАР, поскольку в концовке игры «Балтика» - ЦСКА произошёл спорный момент. Об этом рассказал Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет.

«В конце вчерашнего матча произошёл очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР. С учётом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», - цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в концовке воскресной игры был засчитан гол ЦСКА, хотя повторы не дают понять на 100%, что мяч пересёк линию ворот «Балтики». К счастью, на результат игры решение арбитра не повлияло – «Балтика» выиграла со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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