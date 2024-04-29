Булыкин — о «Краснодаре»: «Чемпионами так никогда не стать — нужен характер»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями советов» (0:0).

Эксперт выразил мнение, что «быки», не сумевшие воспользоваться осечкой «Зенита» и выйти в лидеры РПЛ, пока не готовы бороться за чемпионский титул.

«Мне непонятно, почему «Краснодар» в который раз не хочет вернуться на первое место. Может, пока не готовы. Чемпионами так никогда не стать — нужен характер», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

За четыре тура до конца РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе столько же очков, сколько и первый «Зенит» (50).