Мостовой назвал виновного в плохой игре «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался по поводу ничьей «Краснодара» с «Крыльями Советов» (0:0).

По словам Мостового, он ожидал, что игроки «Краснодара» после второй подряд осечки «Зенита» выйдут на поле заряженным, но этого не случилось. Мостовой ответил на вопрос, кто в этом виноват.

«Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке. Сегодня мне даже хотелось уснуть на 20-й минуте. Настолько была интересная игра. «Краснодару» надо было сразу забивать, а в конце матча им вообще повезло», - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что «Краснодар» в случае победы стал бы лидером Премьер-лиги. Ничья позволила «быкам» лишь догнать «Зенит» по очкам – по дополнительным показателям питерцы все равно идут выше.