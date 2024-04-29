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Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»

29 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
05.05 19:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, подошёл бы экс-наставник «Пари НН» Сергей Юран «красно-белым».

«Нет. Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака». Там и так все сумбурно, а если еще Юран туда добавится, это будет ураган страстей», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Пари НН» уволил Юрана после шестого поражения команды подряд. Отметим, что в середине апреля с тренером попрощался «Спартак», отправив в отставку Гильермо Абаскаля.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» идет на 11-й строчке.

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Спартак Москва Сергей Юран Андрей Червиченко ещё теги

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Сегодня, 29 Апреля
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