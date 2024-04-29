Семшов заявил, что его не удивит возможное чемпионство «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил шансы «бело-голубых» в споре за чемпионский титул.

В 26 турах РПЛ динамовцы набрали 47 очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на три очка. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.

По словам Семшова, возможное чемпионство «Динамо» его не удивит, так как сейчас московская команда выступает стабильно.

«Бело-голубые» на данный момент стабильны, но в основном все команды играют с перепадами. У некоторых клубов была беспроигрышная серия, а потом наступал период неудач», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Динамо» проведёт 5 мая против «Сочи».