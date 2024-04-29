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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

29 Апреля 2024 • 16:12 Комментировать
Факел
...
Зенит
06.05 18:00

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, у кого больше шансов на победу в текущем сезоне чемпионата России.

— Для меня большим фаворитом в чемпионской гонке остается «Зенит». «Зенит» обладает очень сильными игроками — у них самые лучшие иностранцы», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 50 зачетных баллов. На втором месте располагается «Краснодар», у которого такое же количество очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» будет гостить у «Факела», а «Краснодар» примет дома «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела

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