Петржела объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, у кого больше шансов на победу в текущем сезоне чемпионата России.

— Для меня большим фаворитом в чемпионской гонке остается «Зенит». «Зенит» обладает очень сильными игроками — у них самые лучшие иностранцы», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 50 зачетных баллов. На втором месте располагается «Краснодар», у которого такое же количество очков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» будет гостить у «Факела», а «Краснодар» примет дома «Ахмат».