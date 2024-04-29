«Рубин» повёл в матче с «Уралом» после прорыва Даку

Воскресные матчи 26-го тура Премьер-лиги получаются пока небогатыми на голевые атаки. «Крылья Советов» с «Краснодаром» не открыли счёт, а «Рубин» с «Уралом» практически провели «сухой» первый тайм. Тем не менее, коллектив Рашида Рахимова смог распечатать чужие ворота на 43-й минуте. Мирлинд Даку получил мяч после сильного паса вперед по левому краю поля, разобрался с защитником по пути к воротам, после чего прицельно попал в ближний угол.

Счет стал 1:0. «Рубин» потеснил ЦСКА с седьмого места онлайн-таблицы, соперник - предпоследний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.