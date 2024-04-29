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«Рубин» повёл в матче с «Уралом» после прорыва Даку

29 Апреля 2024 • 16:02 Комментировать
Рубин
1:1
Урал
1 2.35 X 3.20 2 3.35
2-й тайм

Воскресные матчи 26-го тура Премьер-лиги получаются пока небогатыми на голевые атаки. «Крылья Советов» с «Краснодаром» не открыли счёт, а «Рубин» с «Уралом» практически провели «сухой» первый тайм. Тем не менее, коллектив Рашида Рахимова смог распечатать чужие ворота на 43-й минуте. Мирлинд Даку получил мяч после сильного паса вперед по левому краю поля, разобрался с защитником по пути к воротам, после чего прицельно попал в ближний угол.

Счет стал 1:0. «Рубин» потеснил ЦСКА с седьмого места онлайн-таблицы, соперник - предпоследний. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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