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Айдамиров допустил, что Адиев продолжит совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана

29 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать
Краснодар
...
Ахмат
04.05 19:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем главного тренера команды Магомеда Адиева, который также занимает аналогичный пост в сборной Казахстана.

Айдамиров допустил, что специалист и дальше продолжит совмещать посты в клубе и сборной.

«Не исключаю. Сейчас все договоренности реализовываются, а дальше будем обсуждать», — цитирует Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, Адиев возглавил «Ахмат» в апреле, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На сегодняшний день команда из Грозного, набравшая 29 очков в 26 проведённых матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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15:59
Айдамиров допустил, что Адиев продолжит совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана
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